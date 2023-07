Visite libre Musée Lansyer Loches, 16 septembre 2023, Loches.

Visite libre 16 et 17 septembre Musée Lansyer

Découvrez les œuvres du peintre paysagiste du XIXe siècle, Emmanuel Lansyer. Un musée accessible à tous : parcours ludique et sensoriel et salle entièrement dédiée aux familles. Les œuvres sélectionnées par le public lors de l’opération « A vous de choisir » seront accrochées au musée à partir de ce week-end.

Musée Lansyer 1 rue Lansyer, 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 09 63 52 52 52 http://ww.ville-loches.com Emmanuel Lansyer (1835-1893) est un peintre paysagiste, élève de Viollet-le-Duc puis de Courbet, grand collectionneur d’art asiatique et de gravures des XVIIIe et XIXe siècles. En 1893, il lègue à la Ville, sa maison de famille ainsi que ses collections afin qu’elles deviennent un musée, aujourd’hui labéllisé Musée de France et Maison des Illustres. Un musée accessible à tous : parcours ludique et sensoriel et salle entièrement dédiée aux familles.

Jardin paysager avec panorama sur la ville de Loches.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

Léonard De Serres