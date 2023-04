A la tombée de la nuit… Musée Lansyer Loches Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

A la tombée de la nuit… Musée Lansyer, 13 mai 2023, Loches. A la tombée de la nuit… Samedi 13 mai, 19h00 Musée Lansyer …flânez dans les salles et profitez librement de ce site exceptionnel et des trésors de l’artiste peintre Emmanuel Lansyer. Musée Lansyer 1 rue Lansyer 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 59 05 45 http://www.ville-loches.fr Au cœur de la cité royale de Loches, le musée Lansyer occupe la demeure familiale du peintre paysagiste Emmanuel Lansyer (1835-1893), élève de Viollet-le-Duc et de Gustave Courbet. Le musée présente une centaine de ses toiles ainsi qu’une partie ses collections de gravures (Canaletto, Piranèse) et d’objets d’art japonais. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Léonard de Serres

