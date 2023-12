Visite commentée “Les incontournables du musée” Musée Lambinet Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Visite commentée “Les incontournables du musée” Musée Lambinet Versailles, 10 mars 2024, Versailles. Visite commentée “Les incontournables du musée” Dimanche 10 mars 2024, 15h00 Musée Lambinet Sur inscription. 9,50 € par participant. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-10T15:00:00+01:00 – 2024-03-10T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-10T15:00:00+01:00 – 2024-03-10T16:30:00+01:00 Le guide-conférencier vous fait découvrir les pépites du musée Lambinet. Objets d’art, peintures, sculptures et arts décoratifs etc. : vous êtes invités à saisir toute la diversité des collections du nouveau parcours de visite, dans l’esprit d’une maison de collectionneurs.

Pour tous les publics, recommandé à partir de 10 ans

9,50 € par participant. Sur inscription au 01 30 97 28 75 ou sur activites.musee@versailles.fr Musée Lambinet 54, boulevard de la Reine – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 75 http://www.versailles.fr/culture/etablissements/musee-lambinet/ http://www.facebook.com/museelambinet/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130972875 »}, {« type »: « email », « value »: « activites.musee@versailles.fr »}] [{« link »: « mailto:activites.musee@versailles.fr »}] Construit dans la 2ᵉ moitié du XVIIIᵉ siècle, installé depuis 1932, le musée Lambinet est un musée municipal situé le long du boulevard de la Reine, quartier Notre-Dame, à Versailles qui retrace l’histoire de la ville.

Après trois ans de travaux, le musée rouvre ses portes au public le samedi 3 décembre 2022.

Cette refonte du parcours des collections permanentes offre une nouvelle cohérence au musée Lambinet pour affirmer son identité de « maison de collectionneurs ». Collections permanentes : 6 € / 5 € (Plein tarif /tarif réduit) • Gratuit le dernier dimanche du mois

