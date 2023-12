Atelier d’écriture créative intergénérationnelle autour de l’exposition Alexandre-Jean Dubois-Drahonet (1790-1834), un talent retrouvé Musée Lambinet Versailles, 10 février 2024, Versailles.

Atelier d’écriture créative intergénérationnelle autour de l’exposition Alexandre-Jean Dubois-Drahonet (1790-1834), un talent retrouvé Samedi 10 février 2024, 10h30 Musée Lambinet Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T10:30:00+01:00 – 2024-02-10T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T10:30:00+01:00 – 2024-02-10T12:00:00+01:00

Adultes et enfants, accompagnés ou seuls, s’inspirent des œuvres de la nouvelle exposition du musée pour réfléchir et s’amuser de l’importance de l’image de soi dans la société du XIXe siècle, en écho avec notre regard actuel.

En partenariat avec le Labo des histoires

Pour les familles et les jeunes de 8 à 25 ans.

Gratuit. Sur inscription au 01 30 97 28 75 ou sur activites.musee@versailles.fr

Musée Lambinet 54, boulevard de la Reine – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 75 http://www.versailles.fr/culture/etablissements/musee-lambinet/ http://www.facebook.com/museelambinet/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130972875 »}, {« type »: « email », « value »: « activites.musee@versailles.fr »}] [{« link »: « https://labodeshistoires.com/ »}, {« link »: « mailto:activites.musee@versailles.fr »}] Construit dans la 2ᵉ moitié du XVIIIᵉ siècle, installé depuis 1932, le musée Lambinet est un musée municipal situé le long du boulevard de la Reine, quartier Notre-Dame, à Versailles qui retrace l’histoire de la ville.

Après trois ans de travaux, le musée rouvre ses portes au public le samedi 3 décembre 2022.

Cette refonte du parcours des collections permanentes offre une nouvelle cohérence au musée Lambinet pour affirmer son identité de « maison de collectionneurs ». Collections permanentes : 6 € / 5 € (Plein tarif /tarif réduit) • Gratuit le dernier dimanche du mois

© musée Lambinet, ville de Versailles / Portrait en pied des deux enfants du Prince d’Orange, 1824, Alexandre-Jean-Dubois-Drahonet, Apeldoorn, Pays-Bas, Palais Het Loo