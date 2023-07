Visite libre et gratuite au musée Lambinet Musée Lambinet Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Visite libre et gratuite au musée Lambinet Musée Lambinet Versailles, 16 septembre 2023, Versailles. Visite libre et gratuite au musée Lambinet 16 et 17 septembre Musée Lambinet Entrée libre sans inscription Le musée Lambinet ouvre ses portes tout le weekend pour une découverte libre et gratuite de ses collections. Les visiteurs pourront apprécier deux nouveaux accrochages dans la salle des arts graphiques et dans la salle des collectionneurs d’aujourd’hui. Gratuit Musée Lambinet 54 boulevard de la Reine 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 75 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/musee-lambinet Le musée est installé dans l’ancien hôtel Lambinet, édifice à trois niveaux surmonté d’un fronton. Il a été construit dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle par Porchon, entrepreneur des bâtiments du Roi. À l’intérieur, des salles possèdent encore leurs lambris et cheminées d’origine. Les héritiers de la famille Lambinet, derniers propriétaires de l’hôtel, le léguèrent à la Ville de Versailles en 1929 pour en faire un musée, ouvert au public en 1932. Gare Rive Droite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

