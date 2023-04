Concerts sur la harpe de Marie-Antoinette Musée Lambinet Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Concerts sur la harpe de Marie-Antoinette Musée Lambinet, 13 mai 2023, Versailles. Concerts sur la harpe de Marie-Antoinette Samedi 13 mai, 20h00 Musée Lambinet Entrée libre, sans inscription. Gratuit La harpe de Naderman, luthier de Marie-Antoinette Des concerts sur la harpe de Naderman auront lieu durant toute la soirée. Vous pourrez la retrouver en majesté dans le Salon Doré, au coeur de l’appartement XVIIIe siècle, au premier étage du musée. Les conditions : Mode de participation : Sur place Coordonnées : musee.lambinet@versailles.fr Horaires : Samedi 13 mai, de 20h à minuit Conditions de participation : Entrée libre Particularités : Évènement gratuit Musée Lambinet 54 boulevard de la Reine 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 28 75 »}] [{« link »: « mailto:musee.lambinet@versailles.fr »}] C’est un hôtel particulier de l’époque de Louis XV qui abrite aujourd’hui le musée municipal de Versailles. Construit en 1751 par l’entrepreneur Joseph Porchon, il passa au XIXe siècle dans la famille Lambinet qui le légua à la ville pour y installer les collections municipales d’objets d’art. Celles-ci étaient auparavant conservées à la bibliothèque municipale, ancien ministère des Affaires étrangères et de la Marine de Louis XV et Louis XVI, où elles portaient le nom de musée Jean Houdon. Accès par la route : A12 – A13 – A86, sortie Versailles Château Accès train : Paris Saint-Lazare (Versailles-Rive droite à 5 minutes à pied) Paris Montparnasse (Versailles-Chantiers à 20 minutes à pied) RER : Paris ligne C (Versailles-Rive gauche à 15 minutes à pied) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:45:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:45:00+02:00 © Musée Lambinet, Ville de Versailles / Pierrick Daul

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Musée Lambinet Adresse 54 boulevard de la Reine 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Musée Lambinet Versailles

Musée Lambinet Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Concerts sur la harpe de Marie-Antoinette Musée Lambinet 2023-05-13 was last modified: by Concerts sur la harpe de Marie-Antoinette Musée Lambinet Musée Lambinet 13 mai 2023 Musée Lambinet Versailles Versailles

Versailles Yvelines