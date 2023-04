Visite commentée des collections “Les arts décoratifs en folie “ Musée Lambinet Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Visite commentée des collections “Les arts décoratifs en folie “ Musée Lambinet, 21 avril 2023, Versailles. Visite commentée des collections “Les arts décoratifs en folie “ Vendredi 21 avril, 14h00 Musée Lambinet Sur inscription. 9 € par participant. Les arts décoratifs en folie Le musée Lambinet regorge d’objets qui embellissaient les demeures bourgeoises et aristocratiques des siècles passés. Les visiteurs enfants et adultes sont invités à apprécier le raffinement de ces objets précieux à travers leurs techniques et l’évolution des styles. Grâce à la reconstitution d’un appartement du XVIIIe siècle, les participants découvriront l’art de vivre à la française de cette époque.

Famille à partir de 12 ans. Musée Lambinet 54, boulevard de la Reine – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 75 http://www.versailles.fr/culture/etablissements/musee-lambinet/ http://www.facebook.com/museelambinet/ [{« type »: « email », « value »: « activites.musee@versailles.fr »}] Construit dans la 2ᵉ moitié du XVIIIᵉ siècle, installé depuis 1932, le musée Lambinet est un musée municipal situé le long du boulevard de la Reine, quartier Notre-Dame, à Versailles qui retrace l’histoire de la ville. Après trois ans de travaux, le musée rouvre ses portes au public le samedi 3 décembre 2022. Cette refonte du parcours des collections permanentes offre une nouvelle cohérence au musée Lambinet pour affirmer son identité de « maison de collectionneurs ». Collections permanentes : 6 € / 5 € (Plein tarif /tarif réduit) • Gratuit le dernier dimanche du mois Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

