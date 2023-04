Visite dégustation Art & Vin Musée Lambinet Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Visite dégustation Art & Vin Musée Lambinet, 15 avril 2023, Versailles. Visite dégustation Art & Vin 15 avril – 8 juillet, les samedis Musée Lambinet Sur inscription obligatoire. Billetterie en ligne. 25 € Nous vous proposons une visite sensorielle du Nouveau musée Lambinet et ses collections permanentes, en dégustant cinq vins de terroir dont un champagne pour dialoguer avec cinq oeuvres du musée.

Après le succès de la visite – dégustation de cet hiver, un nouveau parcours a été créé avec d’autres vins, d’autres oeuvres, de nouvelles sensations et dialogues. Avec une étape extérieure, si la météo nous le permet. Musée Lambinet 54, boulevard de la Reine – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 75 http://www.versailles.fr/culture/etablissements/musee-lambinet/ http://www.facebook.com/museelambinet/ [{« type »: « email », « value »: « activites.musee@versailles.fr »}] https://my.weezevent.com/visite-degustation-artvin-musee-lambinet-a-versailles-parcours-ete?fbclid=IwAR3EDRYHSzypqbL9lfqOHWKG8oU7ykYbRbWiQegn9TY_wS3I202L2JJEIQI Construit dans la 2ᵉ moitié du XVIIIᵉ siècle, installé depuis 1932, le musée Lambinet est un musée municipal situé le long du boulevard de la Reine, quartier Notre-Dame, à Versailles qui retrace l’histoire de la ville. Après trois ans de travaux, le musée rouvre ses portes au public le samedi 3 décembre 2022. Cette refonte du parcours des collections permanentes offre une nouvelle cohérence au musée Lambinet pour affirmer son identité de « maison de collectionneurs ». Collections permanentes : 6 € / 5 € (Plein tarif /tarif réduit) • Gratuit le dernier dimanche du mois Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Musée Lambinet

