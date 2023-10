Visite commentée de toutes les couleurs : de Diane Benoît du Rey aux collections du musée Lambinet Musée Lambinet & Espace Richaud Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Visite commentée de toutes les couleurs : de Diane Benoît du Rey aux collections du musée Lambinet

Musée Lambinet & Espace Richaud
Versailles
Samedi 18 novembre, 15h00

9 € au musée Lambinet et 9 € à l'espace Richaud. Sur inscription.

Visite commentée Révélations colorées dans les peintures du musée Lambinet – 1h
Les visiteurs sont invités à percer les mystères de la couleur à travers les œuvres du musée. Entre science et art, ils s'interrogeront sur son potentiel émotionnel révélé par les artistes.

Visite commentée de l'exposition Hypnose de Diane Benoit du Rey – 1h
Les visiteurs sont conviés à une véritable expérience picturale créée par l'artiste. Entre tableaux et installations in-situ, la couleur et ses dégradés chromatiques explosent aux yeux des visiteurs.

Musée Lambinet & Espace Richaud
Boulevard de la Reine – 78000 Versailles
Yvelines
Île-de-France

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

