Visite-atelier "De toutes les couleurs d'une exposition au musée" Samedi 28 octobre, 14h00 Musée Lambinet & Espace Richaud 19 € au total. Sur inscription. Immergez-vous dans le monde de la couleur à travers l'interprétation contemporaine de l'artiste Diane Benoit Du Rey à l'Espace Richaud pour ensuite venir comprendre son utilisation par les peintres présentés au musée Lambinet. Vous serez ensuite invités à créer votre propre paysage coloré. Pour tous les publics, conseillé dès 6 ans 9 € à régler à l'Espace Richaud + 10 € à régler au musée Lambinet Description de l'offre : Visite commentée de l'exposition Hypnose de Diane Benoit du Rey

Les visiteurs sont conviés à une véritable expérience picturale créée par l’artiste. Entre tableaux et installations in-situ, la couleur et ses dégradés chromatiques explosent aux yeux des visiteurs.

Visite-atelier Le magicien des couleurs au musée Lambinet

Le.la médiat.eur.rice vous dévoilera les secrets des couleurs à travers les œuvres du musée. Vous serez ensuite invité à créer votre propre paysage coloré. Musée Lambinet & Espace Richaud Boulevard de la Reine – 78000 Versailles

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T16:30:00+02:00

