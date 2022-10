ICHI – Festival pas Cap ? #8 Musée LaM, 12 novembre 2022, Villeneuve-d'Ascq.

ICHI – Festival pas Cap ? #8 12 et 13 novembre Musée LaM

Gratuit

Dans le cadre de l’événement Pochette Surprise au LaM les 12 et 13 novembre, un weekend familial et festif.

Musée LaM musée LaM Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Issu de la scène underground japonaise (Nagoya) et vivant aujourd’hui à Bristol (Grande-Bretagne), ICHI repousse les limites du concept du one man band vers un univers totalement loufoque et génial.

Musicien surdoué et inventif, il crée ses propres instruments à partir d’objets trouvés qu’il transforme jusqu’à obtenir le son visé.

Ludique, passionnant et terriblement atypique, ICHI en live, c’est la promesse d’une véritable découverte à la fois drôle et sidérante. ICHI puise aussi bien son inspiration dans la musique traditionnelle japonaise que dans le punk, le reggae ou encore le dub.

Tourneur : Un deux, un deux



