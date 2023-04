Zoom sur l’Art Déco et Suzanne Lalique-Haviland Musée Lalique Wingen-sur-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wingen-sur-Moder

Zoom sur l’Art Déco et Suzanne Lalique-Haviland Musée Lalique, 13 mai 2023, Wingen-sur-Moder. Zoom sur l’Art Déco et Suzanne Lalique-Haviland Samedi 13 mai, 18h30 Musée Lalique Les élèves du collège Suzanne Lalique-Haviland de Wingen-sur-Moder sont venus à la rencontre de l’artiste dont le nom a été donné à leur établissement. Fille de René Lalique, elle va collaborer avec lui pour des créations verrières et va dessiner des oeuvres Art Déco.

Les jeunes viendront échanger avec les visiteurs autour des oeuvres qu’ils ont choisi par classe. Musée Lalique Rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est 03 88 89 08 14 http://www.musee-lalique.com Ouvert depuis le 2 juillet 2011, il présente au public l’univers de l’artiste René Lalique et de ses successeurs, du bijou au cristal en passant par le verre, entre Art nouveau et Art Déco. © Musée Lalique Voiture, train (ligne Strasbourg-Sarreguemines-Sarrebrücken – gare à 20 mn à pied). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00 © Musée Lalique

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wingen-sur-Moder Autres Lieu Musée Lalique Adresse Rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder Ville Wingen-sur-Moder Departement Bas-Rhin Lieu Ville Musée Lalique Wingen-sur-Moder

Musée Lalique Wingen-sur-Moder Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wingen-sur-moder/

Zoom sur l’Art Déco et Suzanne Lalique-Haviland Musée Lalique 2023-05-13 was last modified: by Zoom sur l’Art Déco et Suzanne Lalique-Haviland Musée Lalique Musée Lalique 13 mai 2023 Musée Lalique Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder

Wingen-sur-Moder Bas-Rhin