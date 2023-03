Le génie du verre, la magie du cristal Musée Lalique Wingen-sur-Moder Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Le génie du verre, la magie du cristal Musée Lalique, 13 mai 2023, Wingen-sur-Moder. Le génie du verre, la magie du cristal Samedi 13 mai, 18h30 Musée Lalique Visitez librement les collections permanentes du musée Lalique et les nouveaux aménagements mis en place début 2023.

Créé dans le village alsacien où René Lalique a implanté sa verrerie en 1922 le musée permet de découvrir la création Lalique dans toute sa diversité, en mettant l’accent sur la création verrière.

Bijoux, dessins, flacons de parfums, objets issus des arts de la table, lustres, bouchons de radiateur, statuettes ou encore vases… Le musée Lalique présente plus de 650 œuvres créées par René Lalique et ses successeurs. De la joaillerie au cristal actuel en passant par le verre, c’est un univers de lumière et de transparence qui est présenté.

Par des photographies grand format et des vidéos, le visiteur est transporté dans d'autres ambiances : foisonnante pour l'Exposition universelle de 1900, apaisante pour les chapelles décorées par René Lalique ou encore magique avec le ballet des verriers de la manufacture.

