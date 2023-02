Démonstrations des verriers de la Cristallerie Lalique Musée Lalique Wingen-sur-Moder Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Démonstrations des verriers de la Cristallerie Lalique Musée Lalique, 1 avril 2023 07:30, Wingen-sur-Moder. Démonstrations des verriers de la Cristallerie Lalique 1 et 2 avril Musée Lalique La cristallerie Lalique ne se visitant pas, le musée a le plaisir de recevoir chaque année pour les Journées européennes des métiers d’art des personnes qui y travaillent et qui partagent leur savoir-faire avec les visiteurs.

Au coeur de l’exposition « Lalique en grand », découvrez des métiers peu connus et profitez des échanges passionnants avec les verriers ! Découvrez la technique de la cire perdue, la patience pour le décor, la précision de la retouche ou encore le travail et les outils nécessaires au verre chaud…

Un jeu sera également proposé pour faire gagner une pièce en cristal. Musée Lalique 40 rue du Hochberg 67290 Wingen-sur-Moder

