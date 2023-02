Lalique en grand Musée Lalique, 1 avril 2023, Wingen-sur-Moder.

Lalique en grand 1 et 2 avril Musée Lalique

Depuis plus de 100 ans, des oeuvres sont créées au sein de la manufacture Lalique à Wingen-sur-Moder grâce à des savoir-faire d’exception. Dans le secret des ateliers, que ce soit près des fours ou des meules, des hommes et des femmes travaillent de concert pour la réalisation de pièces qui seront vendues dans le monde entier. Quel que soit leur poste, ils sont tous des maillons importants d’une chaîne invisible.

L’exposition commence dans le laboratoire du chimiste, qui définit la composition exacte du cristal en fonction des pièces qui vont être fabriquées et des couleurs souhaitées. Les potiers, de leur côté, créent les creusets dans lesquels va être fondue la matière. Le changement d’un pot est d’ailleurs toujours une étape spectaculaire, rigoureuse et chaude en tous points !

Chez Lalique, les moules, qui sont désormais produits en interne, sont des empreintes tangibles de la mémoire de la cristallerie. Ils sont rangés avec soin en attendant leur prochaine utilisation. C’est autour des fours qu’ils prennent vie, quand des équipes de verriers alliant force et finesse s’affairent à les nourrir de cristal en fusion.

Depuis plus d’une dizaine d’années, Lalique a remis en avant dans ses ateliers une technique chère à son fondateur pour réaliser des pièces d’exception : la cire perdue. Deux étapes sont présentées : la cire coulée dans des moules et le déplâtrage nécessaire pour faire naître une pièce.

Dans les ateliers de verre froid, le tronçonnage débarrasse les œuvres des surplus de matière tandis que la retouche affine les motifs. Vient ensuite le travail de l’atelier de décor, qui va préparer les pièces pour leur satinage ou va venir mettre en relief un motif avec de l’or ou de l’émail…

L’équipe de maintenance s’assure du bon fonctionnement de l’infrastructure de l’ensemble de la manufacture. Celle du montage assemble des pièces en cristal pour en faire des lustres, des panneaux décoratifs… utilisant aussi des techniques d’aujourd’hui.

Enfin, quand les pièces sont presque prêtes, elles sont lavées pour être éclatantes auprès de leurs futurs acquéreurs. Elles sont finalement conditionnées et prises en charge par l’équipe de la logistique pour être envoyées aux quatre coins de la planète.

Musée Lalique 40 rue du Hochberg 67290 Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T07:30:00+00:00 – 2023-04-02T16:30:00+00:00