Partez à la découverte du génie du verre et de la magie du cristal ( ) 16 et 17 septembre Musée Lalique – Site du Hochberg

Visitez librement les collections permanentes, c’est tout un uni-verre à découvrir ! Profitez des nouveaux aménagements réalisés début 2023 pour compléter votre visite (écrans tactiles, jeux, galerie de photos…).

Un visioguide existe en français, anglais, allemand, alsacien et langue des signes française, avec des versions pour les enfants à partir de 8 ans.

Musée Lalique – Site du Hochberg 40 rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est 03 88 89 08 14 http://www.musee-lalique.com Le musée Lalique rend hommage à l’inventeur du bijou moderne et maître verrier René Lalique (1860-1945) et s’ouvre sur un univers rare entre Art nouveau et Art Déco.

La création contemporaine y est présentée et les savoir-faire valorisés. Construit sur un ancien site verrier en activité entre 1715 et 1868, le musée Lalique, conçu par l’agence Wilmotte, met en valeur les bâtiments anciens et s’intègre parfaitement dans le paysage.

Créé dans le village alsacien où René Lalique a implanté sa verrerie en 1921, le musée permet de découvrir la création Lalique dans toute sa diversité, en mettant l’accent sur la création verrière. Bijoux, dessins, flacons de parfums, objets issus des arts de la table, lustres, bouchons de radiateur, statuettes ou encore vases.

La verrerie, après le décès de René Lalique en 1945, fut reprise par son fils Marc. Il mettra à profit ses qualités de technicien pour moderniser l’usine, qui se développe encore aujourd’hui.

Le musée Lalique présente plus de 650 œuvres créées par René Lalique et ses successeurs au sein de cette verrerie.

De la joaillerie au cristal actuel en passant par le verre, c’est un univers de lumière et de transparence qui est présenté. Parking au musée – gare de Wingen-sur-Moder

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

K. Faby – Musée Lalique