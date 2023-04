Une nuit au musée Laënnec Musée Laënnec – Bibliothèque universitaire de Santé Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Une nuit au musée Laënnec Musée Laënnec – Bibliothèque universitaire de Santé, 13 mai 2023, Nantes. Une nuit au musée Laënnec Samedi 13 mai, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00 Musée Laënnec – Bibliothèque universitaire de Santé Par petits groupes sur réservation (à partir du 5 mai 2023) Dans le cadre de la 19ème Nuit européenne des musées, les bibliothèques de Nantes Université vous proposent une visite insolite : découvrir l’histoire de René-Théophile-Hyacinthe Laënnec.

A la découverte du parcours personnel et scientifique de l’inventeur du stéthoscope, nous vous présenterons les objets personnels et les réalisations qui ont marqué son œuvre et vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur les toits de Nantes. Musée Laënnec – Bibliothèque universitaire de Santé 9 rue Bias 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://bu.univ-nantes.fr/accueil/une-nuit-au-musee-laennec »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

