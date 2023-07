Voyage au travers des arts et traditions populaires Musée Labenche Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Voyage au travers des arts et traditions populaires Musée Labenche Brive-la-Gaillarde, 17 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Voyage au travers des arts et traditions populaires Dimanche 17 septembre, 14h00 Musée Labenche Gratuit. Entrée libre. Accès : musée et cour intérieure du musée. Profitez d’un week-end dédié à la vitalité des arts et traditions populaires en Corrèze et notamment à Brive en lien avec les collections du musée Labenche.

Animé par l’association les Pastourelles de Brive, vous pourrez participer à :

– 14h : parcours déambulé dans le musée, en histoires et en musiques, avec une démonstration d’arts populaires.

– 14h45 : découvrez des spectacles de danse costumés. Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 17 18 70 http://museelabenche.brive.fr/ Édifice de style Renaissance édifié vers 1540 à la demande de Jean de Calvimont, seigneur de Labenche, ce musée a appartenu successivement aux familles de Calvimont, Dumas, Sabruguet-Damarzid. Louis XIII y résida pendant sa visite de Brive. Acheté en 1829 par l’évêque de Tulle, il devint la propriété de la ville de Brive en 1906. Parking Thiers : place de Lattre de Tassigny, payant, à 100 mètres. Parking de La Guierle : place du 14 Juillet. Bus : arrêt « musée Labenche ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 ©Ville de Brive Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu Musée Labenche Adresse 26 bis boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Lieu Ville Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

Musée Labenche Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/