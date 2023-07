Exposition temporaire : « Curiosité(s)! » Musée Labenche Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Exposition temporaire : « Curiosité(s)! » 16 et 17 septembre Musée Labenche Gratuit. Entrée libre.

Du cabinet de curiosités au musée, du musée au cabinet de curiosités : le musée Labenche vous invite à une autre approche des collections où subjectivité, mise en scène spectaculaire et rationalité scientifique s’entremêlent. La sélection des éléments présentés et les focus réalisés vous dévoilent les clés de ce phénomène, redevenu à la mode depuis plusieurs années et désormais source d’inspiration pour de nombreux particuliers et artistes contemporains.

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 17 18 70 http://museelabenche.brive.fr/ Édifice de style Renaissance édifié vers 1540 à la demande de Jean de Calvimont, seigneur de Labenche, ce musée a appartenu successivement aux familles de Calvimont, Dumas, Sabruguet-Damarzid. Louis XIII y résida pendant sa visite de Brive. Acheté en 1829 par l’évêque de Tulle, il devint la propriété de la ville de Brive en 1906. Parking Thiers : place de Lattre de Tassigny, payant, à 100 mètres. Parking de La Guierle : place du 14 Juillet. Bus : arrêt « musée Labenche ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Musée Labenche – ville de Brive