Visite d’Halloween Musée L’Abbaye Mauléon, 31 octobre 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Enfile ton plus beau costume et parcours les salles obscures du musée à la lampe torche.

Sur inscription..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 18:00:00. EUR.

Musée L’Abbaye Place de l’Hotel de Ville

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Put on your best costume and explore the museum’s dark rooms by torchlight.

Registration required.

Ponte tu mejor disfraz y explora las oscuras salas del museo a la luz de las antorchas.

Inscripción obligatoria.

Zieh dein bestes Kostüm an und geh mit der Taschenlampe durch die dunklen Räume des Museums.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Bocage Bressuirais