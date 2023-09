Atelier – Mon disque animé Musée L’Abbaye Mauléon, 24 octobre 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Crée un phénakistiscope (ancêtre du dessin animé).

À partir de 7 ans, sur inscription..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . EUR.

Musée L’Abbaye Place de l’Hotel de Ville

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Create a phenakistiscope (ancestor of the cartoon).

Ages 7 and up, registration required.

Crea un fenaquistiscopio (antepasado del dibujo animado).

A partir de 7 años, inscripción obligatoria.

Erstelle ein Phenakistiskop (Vorläufer des Zeichentrickfilms).

Ab 7 Jahren, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Bocage Bressuirais