Musée L’Abbaye – Atelier « Mon petit peuple du bocage » Musée L’Abbaye Mauléon, 3 août 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Cet atelier, en lien avec l’exposition « Jouons avec la bocage », propose aux enfants de découvrir les arbres qui peuplent le bocage et de s’amuser à créer à partir d’écorce des petits personnages.

De 3 à 7 ans, sur inscription..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 17:00:00. EUR.

Musée L’Abbaye Place de l’Hôtel de Ville

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This workshop, linked to the « Jouons avec la bocage » exhibition, lets children discover the trees that populate the bocage, and have fun creating little characters from bark.

Ages 3 to 7, registration required.

Este taller, vinculado a la exposición « Jugar con el bocage », invita a los niños a descubrir los árboles que pueblan el bocage y a divertirse creando pequeños personajes a partir de la corteza.

De 3 a 7 años, inscripción obligatoria.

In diesem Workshop, der mit der Ausstellung « Jouons avec la bocage » (Spielen wir mit der Heckenlandschaft) in Verbindung steht, lernen Kinder die Bäume kennen, die die Heckenlandschaft bevölkern, und haben Spaß daran, aus der Rinde kleine Figuren zu basteln.

Von 3 bis 7 Jahren, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Bocage Bressuirais