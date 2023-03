Jouez au musée Musée L’Abbaye Mauléon Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Jouez au musée Musée L’Abbaye, 13 mai 2023, Mauléon. Jouez au musée Samedi 13 mai, 17h00 Musée L’Abbaye Entrée libre, inscription à l »animation « Escap game » Le vendredi 12 mai de 17h à 22h. Jouez au musée : les lycéens de Mauléon et Thomas Favrelière sont les maîtres de la partie… Tout public Escap game : découvre « **Exit-le jeu Le musée mystérieux** » en grandeur nature ! Serez-vous capable de résoudre le mystère ? A partir de 10 ans – en groupe, réservation obligatoire. Musée L’Abbaye Place de l’hôtel de ville 79700 Mauléon Mauléon 79700 Mauléon Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 74 32 24 https://agglo2b.fr/abbaye/histoire/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100083279653680 L’origine de l’abbaye remonte au XIIe siècle, moteur du développement économique de Mauléon, elle voit son architecture et ses fonctions évoluer au cours des siècle. Aujourd’hui elle abrite une médiathèque, un musée et un office du tourisme. accessible aux personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

