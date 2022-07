Visite guidée d’un musée portant sur l’histoire du Bocage Musée l’Abbaye Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Visite guidée d'un musée portant sur l'histoire du Bocage Musée l'Abbaye, 17 septembre 2022, Mauléon.

Entrée et visite guidée gratuit sans réservation. Départ toutes les 30 min (durée : 1h).

Découvrez les mystérieux rochers gravés des Vaulx, l’exceptionnelle orfèvrerie et les curieuses légendes populaires de ce musée. handicap moteur mi Musée l’Abbaye Place de l’hotel de ville, 79700 Mauléon Mauléon Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Parking gratuit à proximité.

05 49 74 32 24 https://agglo2b.fr/culture/musees/musee-de-mauleon Plongez dans près de 3000 ans d’histoire du Bocage : des mystérieux rochers gravés des Vaulx à l’exceptionnelle orfèvrerie, en passant par les curieuses légendes populaires… Saurez-vous percer tous ses mystères ?

2022-09-17T14:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00

