Mauléon Mauléon Deux-Sèvres, Mauléon Musée l’Abbaye – ateliers – Mauléon Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauléon

Musée l’Abbaye – ateliers – Mauléon Mauléon, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Mauléon. Musée l’Abbaye – ateliers – Mauléon 2021-07-23 – 2021-07-23 Place de l’hôtel de ville Musée l’Abbaye

Mauléon Deux-Sèvres Atelier « les petits orfèvres » à partir de 7 ans. Un décor au repoussé sur feuille de métal. Sur réservation Atelier « les petits orfèvres » à partir de 7 ans. Un décor au repoussé sur feuille de métal. Sur réservation +33 5 49 74 32 24 Atelier « les petits orfèvres » à partir de 7 ans. Un décor au repoussé sur feuille de métal. Sur réservation non communiqué dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Mauléon Étiquettes évènement : Autres Lieu Mauléon Adresse Place de l'hôtel de ville Musée l'Abbaye Ville Mauléon

Évènements liés