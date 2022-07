Plongée dans l’Histoire : balade sur la ligne de démarcation Musée « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale », 18 septembre 2022, Tercé.

Plongée dans l’Histoire : balade sur la ligne de démarcation Dimanche 18 septembre, 09h00 Musée « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale »

Gratuit. Entrée libre. Départ 9h.

Promenez-vous sur la ligne de démarcation qui traversait la commune de Tercé pendant la Seconde Guerre mondiale !

Musée « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale » 4 route de Chauvigny, 86800 Tercé Tercé 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine Parking de plain-pied.

06 81 43 73 17 http://www.vrid-memorial.com/afficher/rubrique/107/musee.html Le musée aborde les thèmes de l’entrée en guerre, de la vie quotidienne, de la Résistance et du maquis, de la déportation et de la libération. 140 m2 d’exposition avec 64 panneaux thématiques et 25 vitrines qui rassemblent plus de 300 pièces : armes, masques à gaz, uniformes, objets de la vie quotidienne, parachutes…

Laissez-vous guider et découvrez l’histoire de la ligne de démarcation traversant la commune pendant la Seconde Guerre mondiale. Apprenez-en plus sur les évènements liés à cette ligne à travers les commentaires et les différents documents qui viendront enrichir votre balade.

D’une durée de 2h30, vous pourrez compléter la randonnée par une visite du musée.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-18T09:00:00+02:00

2022-09-18T11:30:00+02:00

