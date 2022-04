Musée La Maison des voisins – Grande fête d’ouverture Saint-Gervais-sur-Roubion Saint-Gervais-sur-Roubion Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Gervais-sur-Roubion

Musée La Maison des voisins – Grande fête d'ouverture Saint-Gervais-sur-Roubion, 16 avril 2022

2022-04-16 14:30:00 – 2022-04-16 21:00:00

Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme Au programme: visites guidées du Musée, animation par Simone Chamberluche alias Pépette, discours amphigourique du Ministre de la Kulture… compagniedesvoisins@gmail.com +33 4 75 53 85 84 http://lesvoisins.net/ Saint-Gervais-sur-Roubion

