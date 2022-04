MUSÉE LA MAISON DE LA PÊCHE La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

MUSÉE LA MAISON DE LA PÊCHE La Turballe, 19 avril 2022, La Turballe. Port de la Turballe Au dessus de la criée

2022-04-19

La Turballe Loire-Atlantique Découvrez l’histoire de La Turballe, de son port, de ses conserveries, percez le secret des bateaux, des techniques de pêche d’hier et d’aujourd’hui.

Découvrez l'histoire de La Turballe, de son port, de ses conserveries, percez le secret des bateaux, des techniques de pêche d'hier et d'aujourd'hui.

Une visite pour toutes la famille. Infos et réservations auprès de l'Office de Tourisme La Baule-Presqu'île de Guérande : 02 40 24 34 44 – contact@labaule-guerande.com augredesvents@wanadoo.fr +33 2 40 11 71 31 http://augredesvents44.fr/

Une visite pour toutes la famille. Infos et réservations auprès de l’Office de Tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande : 02 40 24 34 44 – contact@labaule-guerande.com Port de la Turballe Au dessus de la criée La Turballe

