Atelier origami mobile marin Musée la Maison de la Pêche 44420 La turballe La turballe, 3 juillet 2023, La turballe.

Découvrez l’origami, cet art du pliage de papier japonais et fabriquez votre mobile marin personnalisé.

Concentration, sourires et créativité sont au rendez-vous pour une belle décoration à accrocher chez vous !

A partir de 7 ans. Atelier ne nécessitant pas d’accompagnateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T15:00:00+02:00 – 2023-07-03T16:00:00+02:00

2023-08-28T15:00:00+02:00 – 2023-08-28T16:00:00+02:00

