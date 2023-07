Atelier triptyque marin Musée la Maison de la Pêche 44420 La turballe La turballe, 1 juillet 2023, La turballe.

Trois petits tableaux illustrent la mer dans toute sa profondeur : un voilier navigue sous le soleil, des crabes se baladent au fond et une multitude de poissons et méduses colorées nagent entre les deux… Un atelier créatif qui permet de repartir avec un joli tableau pour décorer votre chambre. A partir de 4 ans. Ne nécessite pas d’accompagnateur.

Musée la Maison de la Pêche
44420 La turballe
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
02 40 24 34 44
contact@labaule-guerande.com
http://www.labaule-guerande.com
https://www.labaule-guerande.com/atelier-triptyque-marin-la-turballe.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T15:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:00:00+02:00

2023-08-30T11:00:00+02:00 – 2023-08-30T12:00:00+02:00

