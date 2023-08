40 ANS DU MUSÉE DE L’ÉVOLUTION AGRICOLE Musée Juvigné, 10 septembre 2023, Juvigné.

Juvigné,Mayenne

Cette année, un évènement spécial va se dérouler dans la commune fleurie de Juvigné. En effet, le Musée de l’Evolution agricole fêtera ses 40 ans d’histoire depuis la création de l’Association du Musée du Moteur et de l’Outil à la Ferme en 1983 par des passionnés de mécanique agricole..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 17:30:00. .

Musée

Juvigné 53380 Mayenne Pays de la Loire



This year, a special event will be taking place in the flowery commune of Juvigné. The Musée de l’Evolution agricole will be celebrating 40 years of history, since the Association du Musée du Moteur et de l’Outil à la Ferme was founded in 1983 by a group of agricultural mechanics enthusiasts.

Este año, un acontecimiento especial tendrá lugar en el florido pueblo de Juvigné. El Musée de l’Evolution agricole celebrará sus 40 años de historia, desde que en 1983 un grupo de aficionados a la mecánica agrícola fundara la Association du Musée du Moteur et de l’Outil à la Ferme.

Dieses Jahr wird in der blühenden Gemeinde Juvigné ein besonderes Ereignis stattfinden. Das Museum der landwirtschaftlichen Entwicklung wird nämlich seine 40-jährige Geschichte feiern, seit 1983 die Association du Musée du Moteur et de l’Outil à la Ferme von Liebhabern der landwirtschaftlichen Mechanik gegründet wurde.

