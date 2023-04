Atelier rigolo : Son côté obscur, redouter tu dois Musée Juliobona, 26 octobre 2023, Lillebonne.

Animation pour les 6-8 ans.

Les enfants en ont découvert des choses sur Apollon. Mais ils sont encore loin de tout savoir… Car le dieu

de la lumière possède aussi une part d’ombre qui le mène dans de sinistres histoires. S’ils en ont le courage, nos petits curieux peuvent venir prendre part à ces terrifiants récits..

2023-10-26 à 15:00:00 ; fin : 2023-10-26 16:30:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Animation for 6-8 years old.

The children have discovered a lot about Apollo. But they are still far from knowing everything… Because the god

of light also has a dark side that leads him into sinister stories. If they have the courage, our little ones can come and take part in these terrifying stories.

Animación para niños de 6 a 8 años.

Los niños han descubierto muchas cosas sobre Apolo. Pero aún están lejos de saberlo todo… Porque el dios

de la luz también tiene un lado oscuro que le lleva a historias siniestras. Si tienen el valor, nuestros pequeños pueden venir y participar en estos terroríficos cuentos.

Animation für Kinder von 6-8 Jahren.

Die Kinder haben schon viel über Apollon herausgefunden. Aber sie wissen noch lange nicht alles… Denn der Gott

des Lichts hat auch eine dunkle Seite, die ihn in unheimliche Geschichten führt. Wenn sie den Mut haben, können unsere neugierigen Kinder an diesen schrecklichen Geschichten teilhaben.

Mise à jour le 2023-03-03 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité