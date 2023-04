Visite patrimoine : Les lieux religieux à Lillebonne Musée Juliobona, 25 octobre 2023, Lillebonne.

La statue du dieu Apollon a bien été découverte en 1823, cependant l’emplacement du temple qui abritait cette statue demeure toujours un mystère… Nous avons donc peu de traces des cultes publics pour la période antique. En revanche, Lillebonne possède d’autres témoignages architecturaux d’histoire religieuse. Nous aborderons donc lors de cette visite en ville, différents cultes au regard des lieux qui leurs sont dévoués..

2023-10-25 à 14:30:00 ; fin : 2023-10-25 16:30:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



The statue of the god Apollo was discovered in 1823, but the location of the temple that housed the statue is still a mystery… So we have few traces of public cults for the ancient period. On the other hand, Lillebonne has other architectural testimonies of religious history. During this visit to the city, we will therefore look at the different cults in terms of the places that were devoted to them.

La estatua del dios Apolo fue descubierta en 1823, pero la ubicación del templo que la albergaba sigue siendo un misterio… Por tanto, tenemos pocos vestigios de cultos públicos en la Antigüedad. En cambio, Lillebonne posee otros testimonios arquitectónicos de historia religiosa. Así pues, durante esta visita a la ciudad, nos ocuparemos de los diferentes cultos en función de los lugares que les están consagrados.

Die Statue des Gottes Apollon wurde zwar 1823 entdeckt, doch der Standort des Tempels, der diese Statue beherbergte, bleibt immer noch ein Rätsel… Wir haben also nur wenige Spuren von öffentlichen Kulten aus der Zeit der Antike. Dafür gibt es in Lillebonne andere architektonische Zeugnisse der religiösen Geschichte. Auf diesem Stadtrundgang werden wir uns mit den verschiedenen Kulten und den Orten, die ihnen gewidmet sind, beschäftigen.

