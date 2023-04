Muse de la poésie érotique : Erato – Eloge de la fesse Musée Juliobona, 23 septembre 2023, Lillebonne.

Par Bernadette Gruson de la Compagnie Zaoum.

Éloge de Fesses est une performance décalée sérieusement calée sur les fesses qui questionne notre rapport au corps et notre manière de le vivre et le percevoir. En s’appuyant sur de menus détails du langage et d’œuvres d’art, Bernadette Gruson fait de l’expression populaire « Parle à mes fesses, ma tête est malade » une invitation à déplacer notre regard pour s’affranchir des diktats qui encombrent nos têtes et être en (ac)corps avec soi..

2023-09-23 à 18:00:00 ; fin : 2023-09-23 19:00:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



By Bernadette Gruson of the Compagnie Zaoum.

Éloge de Fesses is an offbeat performance seriously focused on the buttocks that questions our relationship to the body and our way of living and perceiving it. Using small details of language and art, Bernadette Gruson turns the popular expression « Talk to my buttocks, my head is sick » into an invitation to shift our gaze in order to free ourselves from the diktats that clutter our heads and be in (ac)body with ourselves.

Por Bernadette Gruson, de la Compagnie Zaoum.

Éloge de Fesses es una performance fuera de lo común seriamente centrada en las nalgas que cuestiona nuestra relación con el cuerpo y nuestra forma de vivirlo y percibirlo. Utilizando pequeños detalles del lenguaje y el arte, Bernadette Gruson convierte la expresión popular « Háblame a las nalgas, que tengo la cabeza enferma » en una invitación a desplazar la mirada para liberarnos de los dictados que nos atosigan la cabeza y estar en (ac)cuerpo con nosotros mismos.

Von Bernadette Gruson von der Compagnie Zaoum.

Éloge de Fesses ist eine schräge Performance, die sich ernsthaft mit dem Gesäß beschäftigt und unsere Beziehung zum Körper und unsere Art, ihn zu leben und wahrzunehmen, hinterfragt. Indem sie sich auf kleine Details aus Sprache und Kunstwerken stützt, macht Bernadette Gruson aus der Volksweisheit « Parle à mes fesses, ma tête est malade » (Sprich mit meinem Hintern, mein Kopf ist krank) eine Einladung, unseren Blick zu verschieben, um uns von den Diktaten, die unsere Köpfe belasten, zu befreien und in (ac)corps mit uns selbst zu sein.

