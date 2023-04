Muse de l’astronomie : Uranie – Les constellations, observation et histoires mythologiques Musée Juliobona, 19 août 2023, Lillebonne.

Par la société d’astronomie du Havre et un médiateur du musée.

Une soirée à la belle étoile ça vous tente ?! Alors rendez-vous à la tombée de la nuit pour observer les constellations qui trônent dans le ciel grâce à du matériel d’astronomie. Les mythes vous seront racontés par un médiateur du musée, tandis que l’observation sera encadrée par la société d’astronomie du Havre. Un beau moment d’évasion en perspective !.

2023-08-19 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-19 . .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



By the astronomical society of Le Havre and a mediator of the museum.

An evening under the stars is tempting! Then let’s meet at nightfall to observe the constellations in the sky thanks to astronomy equipment. The myths will be told to you by a mediator of the museum, while the observation will be supervised by the astronomical society of Le Havre. A beautiful moment of escape in perspective!

Por la Sociedad Astronómica de Le Havre y un mediador del museo.

¿Le apetece pasar una velada bajo las estrellas? Entonces venga al anochecer a observar las constelaciones en el cielo con la ayuda de material astronómico. Un mediador del museo le contará los mitos, mientras que la observación estará supervisada por la sociedad astronómica de Le Havre. ¡Un hermoso momento de evasión en perspectiva!

Von der Astronomischen Gesellschaft von Le Havre und einem Vermittler des Museums.

Haben Sie Lust auf einen Abend unter freiem Himmel? Dann treffen Sie sich bei Einbruch der Dunkelheit, um die Sternbilder am Himmel mithilfe von astronomischen Geräten zu beobachten. Die Mythen werden Ihnen von einem Museumsvermittler erzählt, während die Beobachtung von der Astronomischen Gesellschaft von Le Havre betreut wird. Ein schöner Moment der Flucht steht Ihnen bevor!

