Mini-atelier rigolo : Le jeudi au soleil Musée Juliobona, 17 août 2023, Lillebonne.

Animation pour les 3-5 ans.

Qu’il est éblouissant Apollon ! Si le lien qu’il a avec le soleil y était pour quelque chose ? Que les enfants chaussent leurs lunettes noires et se couvrent d’indice 50 car ils sont attendus pour une heure de découverte en compagnie du dieu solaire..

2023-08-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-17 11:00:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Animation for 3-5 years old.

How dazzling Apollo is! What if his link with the sun had something to do with it? Children should put on their sunglasses and cover themselves with SPF 50 because they are expected to spend an hour of discovery with the solar god.

Animación para niños de 3 a 5 años.

¡Qué deslumbrante es Apolo! ¿Y si su conexión con el sol tuviera algo que ver? Los niños deben ponerse las gafas oscuras y cubrirse con SPF 50 porque les espera una hora de descubrimientos en compañía del dios solar.

Animation für 3- bis 5-Jährige.

Wie blendend sieht Apollon aus! Was, wenn seine Verbindung zur Sonne etwas damit zu tun hat? Die Kinder sollten ihre dunklen Brillen aufsetzen und sich mit Lichtschutzfaktor 50 eincremen, denn sie werden zu einer einstündigen Entdeckungsreise mit dem Sonnengott erwartet.

Mise à jour le 2023-03-03 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité