Jeu d’enquête grandeur nature enquête ados/parents Musée Juliobona, 21 juillet 2023, Lillebonne.

« CLASSÉE SANS SUITE, UNE AFFAIRE VIEILLE DE 2 000 ANS »

A partir de 11 ans

Lillebonne, année 2023. Lors d’une campagne de fouille, des archéologues retrouvent le squelette d’une femme datant de l’époque gallo-romaine. Frappés par l’absence de tombe, les chercheurs emmènent les ossements pour étude au musée Juliobona. D’étranges phénomènes se produisent depuis au musée…

Il semble que l’âme de la défunte soit revenue des Enfers, réclamant la mise en lumière des mystérieuses conditions de sa mort… Ne sachant plus quoi faire, le musée Juliobona attend de pied ferme des enquêteurs courageux et rusés pour résoudre cette affaire vieille de plusieurs milliers d’années. Vos ados et vous pensez avoir les épaules pour ce genre d’enquête ? Inscrivez-vous sans plus attendre !.

2023-07-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-21 19:30:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



« A 2,000 YEAR OLD CASE THAT HAS BEEN DISMISSED

From 11 years old

Lillebonne, year 2023. During an excavation campaign, archaeologists find the skeleton of a woman dating from the Gallo-Roman era. Struck by the absence of a tomb, the researchers take the bones to the Juliobona Museum for study. Since then, strange things have been happening in the museum?

It seems that the soul of the deceased has returned from the Underworld, demanding that the mysterious conditions of her death be brought to light… Not knowing what to do, the Juliobona Museum is waiting for courageous and cunning investigators to solve this thousands of years old case. Do you and your teens think you have the skills to handle this kind of investigation? Sign up now!

« UN CASO DE HACE 2.000 AÑOS QUE FUE DESESTIMADO

Desde hace 11 años

Lillebonne, año 2023. Durante una campaña de excavaciones, unos arqueólogos encuentran el esqueleto de una mujer de época galo-romana. Sorprendidos por la ausencia de tumba, los investigadores llevan los huesos al Museo Juliobona para su estudio. Desde entonces, en el museo suceden cosas extrañas..

Parece que el alma de la difunta ha regresado del Inframundo, exigiendo que salgan a la luz las misteriosas condiciones de su muerte… Sin saber qué hacer, el Museo Juliobona espera que investigadores valientes y astutos resuelvan este caso milenario. ¿Crees que tú y tus adolescentes tenéis lo que hace falta para llevar a cabo este tipo de investigación? ¡Apúntate ya!

» EIN 2000 JAHRE ALTER FALL WIRD NICHT WEITER VERFOLGT »

Ab 11 Jahren

Lillebonne, im Jahr 2023. Bei einer Ausgrabung finden Archäologen das Skelett einer Frau aus der gallo-römischen Zeit. Die Forscher sind erstaunt, dass es kein Grab gibt und bringen die Knochen zur Untersuchung ins Juliobona-Museum. Seitdem geschehen im Museum seltsame Dinge

Die Seele der Verstorbenen scheint aus der Unterwelt zurückgekehrt zu sein und verlangt, dass die mysteriösen Umstände ihres Todes aufgedeckt werden… Das Juliobona-Museum ist ratlos und wartet auf mutige und gerissene Ermittler, um diesen tausend Jahre alten Fall zu lösen. Denken Sie und Ihre Teenager, dass Sie die Schultern für diese Art von Ermittlungen haben? Dann melden Sie sich an!

Mise à jour le 2023-02-22 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité