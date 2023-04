Muse de la tragédie : Melpomène – Métamorphoses Musée Juliobona, 20 mai 2023, Lillebonne.

Par la compagnie du Pitre blême.

Le Minotaure, Jupiter, Orphée, Narcisse… Autant de récits anciens qui font écho à notre mémoire collective. Ce spectacle nous invite au cœur de la mythologie gréco-romaine, au moyen de vidéos, sons, musiques, textes, images, et autres univers sensoriels… Comment ne pas vibrer au plus profond de nous-mêmes à l’écoute de ces histoires ? Elles sont un reflet troublant des forces qui animent le monde..

2023-05-20 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-20 19:00:00. .

Musée Juliobona Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



By the Pitre blême company.

The Minotaur, Jupiter, Orpheus, Narcissus… So many ancient stories that echo our collective memory. This show invites us to the heart of Greco-Roman mythology, through videos, sounds, music, texts, images, and other sensory universes… How can we not vibrate in the depths of ourselves when listening to these stories? They are a disturbing reflection of the forces that animate the world.

Por la compañía Pitre blême.

El Minotauro, Júpiter, Orfeo, Narciso… Tantas historias antiguas que resuenan en nuestra memoria colectiva. Este espectáculo nos invita al corazón de la mitología grecorromana, a través de vídeos, sonidos, música, textos, imágenes y otros universos sensoriales… ¿Cómo no vibrar en lo más profundo de nosotros mismos al escuchar estas historias? Son un inquietante reflejo de las fuerzas que animan el mundo.

Von der Compagnie du Pitre blême.

Der Minotaurus, Jupiter, Orpheus, Narziss… So viele alte Geschichten, die in unserem kollektiven Gedächtnis widerhallen. Diese Aufführung lädt uns mithilfe von Videos, Klängen, Musik, Texten, Bildern und anderen Sinneswelten in die griechisch-römische Mythologie ein… Wie kann es sein, dass wir beim Hören dieser Geschichten nicht in unserem Innersten vibrieren? Sie sind ein beunruhigendes Spiegelbild der Kräfte, die die Welt antreiben.

