Jeux de société Musée Jules Verne Nantes, 27 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-27 14:00 – 18:00

Gratuit : non Animation gratuite (règlement des droits d’entrée au musée) dès 5 ans

Le temps d’une partie, vivez l’aventure d’un parcours semé d’embûches !Prolongez votre découverte du musée par un moment de convivialité et de divertissement en famille, en profitant de la sélection de jeux proposée au fil du parcours de visite.Comme les héros de Jules Verne, explorez une île déserte, faites le tour du monde ou explorez les profondeurs de l’océan. Mercredis 27 décembre 2023 et 3 janvier 2024Jeux en accès libre à partir de 14h30Public familial (dès 5 ans)

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr