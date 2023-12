Lectures extraordinaires Musée Jules Verne Nantes, 27 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-27 16:00 – 16:45

Gratuit : non 3 € enfant métropolitain / 6 € enfant non métropolitain (tarif incluant un adulte accompagnateur) Sur réservation uniquement au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33 3-6 ans

Le rendez-vous des petits pour découvrir les grandes aventures imaginées par Jules Verne ! Confortablement installé au cœur du musée, laisse-toi guider pour un voyage dans l’univers imaginaire du romancier. Les Lectures extraordinaires, c’est un moment de lecture et de découverte, participatif et ludique, qui s’adapte à l’âge de nos jeunes voyageurs (3-6 ans). Mercredi 27 décembre 2023 à 16hDurée : 30 à 45 min.

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr