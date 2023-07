Escape Game – Le Manuscrit perdu Musée jules verne Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Une lettre inédite de Jules Verne a récemment été découverte !

L’écrivain y mentionne l’existence d’un roman inconnu, que son éditeur n’a jamais voulu publier, et dont il a caché le manuscrit dans une fameuse demeure nantaise. Le musée Jules Verne a besoin de vous pour trouver ce texte, dont la découverte serait capitale. Mais pour mettre la main sur ce mystérieux manuscrit, il va vous falloir résoudre les énigmes et déchiffrer les indices laissés par Jules Verne lui-même…

Jeu de piste

Départs à 10h et 11h15 – durée : 60 minutes

Public familial (à partir de 8 ans) – formez votre équipe de 3 à 5 pers.

Sur réservation uniquement : 02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html

Musée jules verne 3, rue de l'Hermitage, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire Sur la butte Sainte-Anne, une grande maison bourgeoise datant du XIXe siècle accueille le Musée Jules Verne.Il présente une partie du fonds de l'un des auteurs les plus publiés au monde et dont la jeunesse nantaise a tant marqué l'œuvre et l'imagination.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T11:15:00+02:00 – 2023-09-17T12:15:00+02:00

