Retour au Sneffels – de l’imaginaire à la science 16 et 17 septembre Musée jules verne Entrée libre

Retour d’expédition de l’artiste Carol Müller et du physicien Jacques Marteau, partis en Islande explorer le volcan Snæfellsjökull, dans les pas des héros du roman Voyage au centre de la Terre écrit par Jules Verne en 1864. Images scientifiques et images photographiques se répondent pour témoigner d’un monde en sursis.

Dans la cabine cosmique faites l’expérience d’une rencontre avec les muons, des particules qui traversent la matière, issues de l’explosion des étoiles.

Un voyage contemplatif. Un enjeu climatique. Une expérience cosmique.

Musée jules verne 3, rue de l’Hermitage, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 69 72 52 http://www.nantes.fr/julesverne/ Sur la butte Sainte-Anne, une grande maison bourgeoise datant du XIXe siècle accueille le Musée Jules Verne.Il présente une partie du fonds de l’un des auteurs les plus publiés au monde et dont la jeunesse nantaise a tant marqué l’œuvre et l’imagination. Tramway 1 : Du Chaffaut ou Gare maritime (+ 10 mn de marche) Bus 21 : Place Lechat Bus 45 : Place des Garennes

