Retour au Sneffels – de l’imaginaire à la science Musée Jules Verne Nantes, 2 septembre 2023, Nantes.

2023-09-02

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : non Plein tarif : 4 €Tarif réduit : 1,50 € Gratuité : moins de 18 ans et sous conditions Tous publics

Retour d’expédition de l’artiste Carol Müller et du physicien Jacques Marteau, partis en Islande explorer le volcan Snæfellsjökull, dans les pas des héros du roman Voyage au centre de la Terre écrit par Jules Verne en 1864. Sur les pentes du volcan, un détecteur de particules cosmiques scanne les entrailles de la Terre. En surface, l’appareil photographique de Carol Müller capte les modulations infinies du paysage. Images scientifiques et images photographiques se répondent pour témoigner d’un monde en sursis. Du fait du réchauffement climatique, la fonte accélérée du glacier coiffant le Snæfellsjökull est aujourd’hui un sujet de préoccupation majeure. Elle pourrait réveiller ce volcan endormi depuis des siècles. Un voyage contemplatif. Un enjeu climatique. Une expérience cosmique. Faites l’expérience de la cabine cosmique ! La Terre est constamment arrosée de particules cosmiques émanant de l’explosion des étoiles. Parmi elles : les muons. Pour en faire l’expérience, entrez dans la cabine. Grâce aux détecteurs placés au-dessus et en-dessous de vous, le rayonnement des particules est enregistré puis transcrit en images et en sons. Vous percevez alors l’invisible. Exposition dans le cadre de la programmation du Voyage à Nantes 2023En partenariat avec l’Institut de Physique des deux Infinis (IP2I) de LyonEn partenariat avec le CNRS Images à découvrir du 1er juillet au 5 novembre 2023

