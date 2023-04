Accès libre au musée Musée Jules Verne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Accès libre au musée Musée Jules Verne, 13 mai 2023, Nantes. Accès libre au musée Samedi 13 mai, 18h00 Musée Jules Verne Entrée libre Profitez de la nuit des musées pour découvrir autrement le musée Jules Verne. Son parcours renouvelé met à l’honneur les faiseurs d’images, passeurs de l’imaginaire vernien, à travers une sélection d’œuvres originales d’artistes contemporains. Musée Jules Verne 3, rue de l’Hermitage, 44000 Nantes Nantes 44100 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 69 72 52 http://www.julesverne.nantesmetropole.fr Un voyage au centre de l’écriture vernienne, sa force d’inspiration et son actualité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 © Frédéric Voisin

