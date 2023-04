Le Manuscrit perdu – Enquête au musée Musée Jules Verne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Manuscrit perdu – Enquête au musée Musée Jules Verne, 13 mai 2023, Nantes. Le Manuscrit perdu – Enquête au musée Samedi 13 mai, 17h00, 17h30, 18h00 Musée Jules Verne Sur inscription uniquement Une lettre inédite de Jules Verne a récemment été découverte ! L’écrivain y mentionne l’existence d’un roman inconnu, que son éditeur n’a jamais voulu publier, et dont il a caché le manuscrit dans une fameuse demeure nantaise. Le musée Jules Verne a besoin de vous pour trouver ce texte, dont la découverte serait capitale. Mais pour mettre la main sur ce mystérieux manuscrit, il va vous falloir résoudre les énigmes et déchiffrer les indices laissés par Jules Verne lui-même… Jeu de piste

Départs à 17h / 17h30 / 18h – durée : 45 minutes

Public familial (à partir de 8 ans) – formez votre équipe de 3 à 5 pers. Sur réservation uniquement : 02 40 69 72 52 Musée Jules Verne 3, rue de l'Hermitage, 44000 Nantes http://www.julesverne.nantesmetropole.fr Un voyage au centre de l'écriture vernienne, sa force d'inspiration et son actualité.

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00 ©

