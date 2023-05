Le Cheval d’acier et de cuivre – Jules Verne et le train Musée Jules Verne, 17 novembre 2022, Nantes.

2022-11-17 Musée fermé les 25 décembre et 1er janvier.

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : non Plein tarif : 3€ / Tarif réduit : 1,5€ / Gratuité sous conditions Tous publics Musée fermé les 25 décembre et 1er janvier.

Le voyage et le progrès sont pour Jules Verne deux idées essentielles. Et le train, formant synthèse des deux, occupe chez l’homme et l’écrivain une place de choix. Précisément de la génération qui voit le développement du chemin de fer, Jules Verne embarque à bord de ce « cheval d’acier et de cuivre » nombre de ses héros, transformant un moyen de locomotion devenu ordinaire, en décor emblématique des aventures de ses Voyages extraordinaires. En écho à l’exposition Le Voyage en train présentée au Musée d’arts de Nantes, le Musée Jules Verne explore l’univers du train dans la vie et l’œuvre de l’écrivain. Vos rendez-vous autour de l’exposition Le Tour de Jules en 15 minutesVisite commentée du parcours permanent et de l’exposition> pendant les vacances scolaires : les lundis, jeudis,vendredis, samedis et dimanches à 14h30, 15h30, 16h et 17h (excepté les premiers dimanches du mois, et les jeudis 22 et 29 décembre)> hors vacances scolaires : le dimanche à 14h30, 15h30, 16h et 17h (excepté le premier dimanche du mois) Visite commentée par le responsable scientifique d’exposition Olivier Sauzereau, co-commissaire de l’exposition, vous guide à la découverte de l’exposition et du musée> Jeudi 22 décembre à 14h30 et 16h> Jeudi 29 décembre à 14h30 et 16hRéservation indispensable (ouverture des réservations 15 jours avant la date) Lectures ExtraordinairesAnimation Jeune public (4-9 ans)> Mercredi 26 octobre 2022> Mercredi 2 novembre 2022Réservation indispensable (ouverture des réservations 15 jours avant la date) Théâtre de cartonAtelier créatif jeune public (6-10 ans)> Mercredi 21 décembre 2022> Mercredi 28 décembre 2022Réservation indispensable (ouverture des réservations 15 jours avant la date) Carnet de voyageAtelier créatif jeune public (6-10 ans)> Mercredi 15 février 2023> Mercredi 22 février 2023Réservation indispensable (ouverture des réservations 15 jours avant la date)

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr