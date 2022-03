Musée Jules Verne et son jardin – Accès libre et gratuit Jardin du Musée Jules Verne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Musée Jules Verne et son jardin – Accès libre et gratuit Jardin du Musée Jules Verne, 4 juin 2022, Nantes. Musée Jules Verne et son jardin – Accès libre et gratuit

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du Musée Jules Verne

Le jardin du musée Jules Verne s’ouvre au public : depuis la terrasse qui surplombe la Loire, empruntez l’escalier pour découvrir un jardin qui invite aux voyages et profitez d’une immersion végétale en écho aux romans de Jules Verne. Accédez librement au parcours permanent du musée et à l’exposition temporaire _En avant la musique !_ Le jardin du musée Jules Verne s’ouvre au public, pour une immersion végétale en écho aux romans de l’écrivain. Jardin du Musée Jules Verne 3 rue de l’Hermitage Nantes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Jardin du Musée Jules Verne Adresse 3 rue de l'Hermitage Ville Nantes lieuville Jardin du Musée Jules Verne Nantes Departement Loire-Atlantique

Jardin du Musée Jules Verne Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Musée Jules Verne et son jardin – Accès libre et gratuit Jardin du Musée Jules Verne 2022-06-04 was last modified: by Musée Jules Verne et son jardin – Accès libre et gratuit Jardin du Musée Jules Verne Jardin du Musée Jules Verne 4 juin 2022 Jardin du Musée Jules Verne Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique