Natif de l’Anjou, ami et collaborateur d’Auguste Rodin, Jules Desbois était un sculpteur reconnu au XIXe. Amateurs de Beaux-Arts, ce musée est pour vous !

Musee jules desbois Place Jules Desbois, 49390 Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 82 28 80 http://www.damm49.fr https://www.facebook.com/pages/mus%C3%A9e-dArt-et-dHistoire-mus%C3%A9e-Joseph-Denais-mus%C3%A9e-Jules-Desbois/1444197802501656 Venez à la rencontre de Jules Desbois, sculpteur de la fin du XIXe siècle, ami et collaborateur de Rodin. Dans son village natal, le musée présente une centaine de ses oeuvres : sculptures et objets d’art décoratif célèbrent le corps humain avec puissance, réalisme et sensualité.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

