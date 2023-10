Concert chants et danse Musée Juif Comtadin – Synagogue Cavaillon, 13 mai 2023, Cavaillon.

Concert chants et danse Samedi 13 mai, 20h00 Musée Juif Comtadin – Synagogue Entrée libre – Nombre de places limité à 50 personnes

19e édition de la Nuit des Musées

A l’occasion de la Nuit des Musées 2023, la synagogue de Cavaillon reçoit le trio À Cordes & À Cœur et leur danseuse pour deux représentations (20h et 22h) ayant pour thème « les chemins de l’exil ».

À travers quatre tableaux dansés, l’ensemble invitera le public sur les chemins de l’exil où chants sépharades, interprétés essentiellement en ladino, vont croisés ceux de Grèce, de Bulgarie, d’Afrique du Nord et bien sûr ceux en hébraïco-provençal du Comtat Venaissin ; Les instruments de musique, oud, vièle à archer, derbouka, etc. illustreront cette influence des pays traversés dans les mélodies et les traditions.

Poésies et émotions garanties !

Musée Juif Comtadin – Synagogue Rue Hébraïque, 84300 Cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Au cœur de l’ancienne carrière juive de Cavaillon se dresse un bijou de l’art judéo comtadin : la synagogue. Reconstruite entre 1772 et 1774, classée Monument Historique en 1924, elle est composée de deux volumes superposés, reliés par un escalier extérieur. A la fois lieu de prières, d’école et d’assemblée, elle est le témoin de la vie des « juifs du Pape ». L’espace intérieur ne manquera pas de surprendre le visiteur, tant la richesse et la préciosité du décor viennent souligner les spécificités architecturales du modèle judéo-comtadin : mise en exergue de la teba – table de lecture de la Torah – sur une tribune face au tabernacle et évocation de la présence du prophète Elie sous la forme d’un fauteuil porté par une nuée baroque. La salle haute ne peut se dissocier de la synagogue basse, réservée aux femmes, servant également de boulangerie comme l’attestent encore la table à pétrir en marbre et le four à pain azyme.

Elément indispensable à la vie de la communauté juive, un bain rituel-mikvé-est conservé sous une des anciennes maisons de la carrière, mitoyenne de la synagogue. Actuellement inaccessible au public pour des raisons de sécurité, ce bain rituel a été classé au titre des Monuments Historiques en décembre 2007. Suite à la dispersion des juifs du Pape après la Révolution, la synagogue fut abandonnée et est devenue un musée, le musée juif comtadin, en 1963. Le fonds de la collection est essentiellement constitué d’objets provenant de l’ancienne communauté de Cavaillon, issus pour la plupart d’entre eux de la guénizah –cimetière des livres- découverte fortuitement lors de travaux de restauration en 1929 et transmise jusqu’à nous grâce aux soins de la famille Jouve.

La synagogue, propriété de la ville, se visite toute l’année et accueille des touristes venus du monde entier, des groupes et des écoliers.

