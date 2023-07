Journées du matrimoine – Des créatrices dans l’entre-deux-guerres Musée Josette Bournet Saint-Félix, 16 septembre 2023, Saint-Félix.

A la conquête de nouveaux espaces, des créatrices dans l’entre-deux-guerres

Présentation d’œuvres créées dans l’entre-deux-guerres par des artistes issues de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris et des Ateliers d’Art : Josette Bournet, Adelyne Neveux, Anna Quinquaud, Odette Pauvert, Madeleine Massonneau, Edmée Larnaudie, Marie Bader, Margaret Baer Austin, Myrthée Baillon de Wailly, Gabrielle Rolland…

Ces jeunes créatrices ne se sont pas limitées à la peinture de salon, mais ont mis toute leur énergie, leur ferveur, leur inventivité, leur inspiration au service d’oeuvres de grande envergure, sculptures monumentales et peintures murales, dans des églises et lieux publics. Elles ont ainsi largement contribué au renouveau et au dynamisme créatif des années 1930.

Par Jean-Louis Cerisier, Marinette Delanné, Catherine Hellegouarch et François Trouilleux

Le musée Josette Bournet présente des œuvres de la peintre Josette Bournet : tableaux, dessins et céramiques. Josette Bournet est née à Vichy en 1905 et décédée en 1962 à Nice. Elle a été l'élève de Georges Desvallières et Maurice Denis dans les années 20, aux Ateliers d'art sacré, et a exposé régulièrement aux salons d'Automne, des Indépendants et des Tuileries. Son œuvre comprend de nombreux portraits, de ses proches et de ses amis, parmi lesquels figurent nombre d'artistes de son temps. L'œuvre comprend également des marines peintes dans la région de Nice et en Bretagne, des natures mortes et des œuvres religieuses.

